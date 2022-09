Inzaghi “Io a rischio? Porto ricavi e trofei”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Noi allenatori siamo sempre a, bisogna sempre prendere tante decisioni, in allenamento e in partita, ma sono tranquillo, lavoro giornalmente col mio staff e i miei giocatori e ho la tranquillità giusta”. Simonenon teme per la sua panchina ed è forte della fiducia del club. L'Inter ha già perso tre gare in campionato – Lazio, derby e Udinese – oltre alla sconfitta col Bayern in Champions e domani al Meazza arriva la Roma per quella che sarà “una partita molto impegnativa, fatta di duelli. Incontriamo una squadra forte, che si è rinforzata, di qualità, con un grande allenatore. Ieri è stato il primo giorno che ho rivisto tutti quanti i ragazzi, abbiamo analizzato la sconfitta di Udine che è arrivata a causa nostra. Siamo stati sotto il nostro standard, abbiamo preso due gol su palla inattiva per ...