Inter, verso la conclusione dell'alternanza in porta (Di venerdì 30 settembre 2022) Si sta per concludere l'alternanza in porta in casa Inter con Inzaghi che si avvia verso una scelta definitiva E' giunta quasi al termine l'alternanza dei portieri in casa Inter. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Simone Inzaghi starebbe prendendo la decisione su chi giocherà tra i pali nel resto della stagione tra Handanovic e Onana. "Tra le (poche) certezze nella Repubblica Nerazzurra, c'è il fatto che presto finirà l'alternanza dei portieri. La soluzione, studiata da Simone Inzaghi per uscire dal vicolo cieco in cui l'Inter si era infilata, (l'allenatore a inizio stagione ha dichiarato più volte che Handanovic sarebbe stato titolare, mentre Onana – a cui evidentemente erano state dette altre cose – iniziava a mal digerire il fatto di restare in naftalina) ha partorito soltanto ...

