Iezzo su Lobotka: “Andrà via da Napoli, merita Real e Barcellona” (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ex azzurro pronostica un futuro lontano da Napoli per Stanislav Lobotka Stanislav Lobotka è il perno del centrocampo azzurro, ma secondo l’ex portiere del Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022) L’ex azzurro pronostica un futuro lontano daper StanislavStanislavè il perno del centrocampo azzurro, ma secondo l’ex portiere del… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Lobotka è imprescindibile, Kvara? Spalletti fa bene a non esaltarlo per tutelarlo' - carminemegna : 2 mesi di campionato e sento dire da Iezzo che lobotka andrà via xche merita un club Barcellona o real. Krava nn lo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Iezzo: “Lobotka andrà via, merita Real Madrid o Barcellona!”: Iezzo: “L… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Lobotka è imprescindibile, Kvara? Spalletti fa bene a non esaltarlo per tutelarlo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Lobotka è imprescindibile, Kvara? Spalletti fa bene a non esaltarlo per tutelarlo' -