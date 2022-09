Google Stadia un fallimento, chiude nel 2023 (Di venerdì 30 settembre 2022) Google Stadia è un fallimento, l’azienda di Mountain View ammette la sconfitta e chiuderà il servizio streaming dedicato ai giochi all’inizio del 2023. In realtà, non si tratta di una vera e propria sorpresa visto l’andamento da quando è stato lanciato il servizio come scritto all’inizio dello scorso anno. Il fallimento di Google Stadia è dietro l’angolo Google Stadia chiude, è ufficiale Google Stadia chiude il servizio di giochi in streaming, una rivoluzione del “cloud gaming” lo definì il colosso di Internet quando lo ha lanciato nel 2019. Google ha una lunga tradizione di fallimenti quando si tratta di investire in servizi ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 30 settembre 2022)è un, l’azienda di Mountain View ammette la sconfitta erà il servizio streaming dedicato ai giochi all’inizio del. In realtà, non si tratta di una vera e propria sorpresa visto l’andamento da quando è stato lanciato il servizio come scritto all’inizio dello scorso anno. Ildiè dietro l’angolo, è ufficialeil servizio di giochi in streaming, una rivoluzione del “cloud gaming” lo definì il colosso di Internet quando lo ha lanciato nel 2019.ha una lunga tradizione di fallimenti quando si tratta di investire in servizi ...

