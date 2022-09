Giovanni Ciacci e l’HIV: “Mi scrivono ‘untore’. L’HIV non è sinonimo di morte” (Di venerdì 30 settembre 2022) La partecipazione al Gf Vip di Giovanni Ciacci è avvenuta grazie a una modifica al regolamento: fino ad ora, infatti, non era possibile per chi è sieropositivo come lui diventare un concorrente. Alfonso Signorini ci teneva invece ad averlo nella Casa anche per il messaggio che la sua presenza avrebbe potuto trasmettere: la medicina anche in questo ambito ha fatto importanti passi avanti e ora è possibile convivere con la malattia. La quarta puntata del programma è stata così l’occasione per raccontare meglio la sua storia, aspetto a cui il conduttore televa particolarmente e che ha evidenziato con il suo discorso: ” Si tratta di un momento storico perché è la prima volta è entrato un sieropositivo nella Casa – ha spiegato il conduttore del programma – prima non si poteva, il regolamento era fermo ad anni fa. Diciamolo subito: Hiv non è ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) La partecipazione al Gf Vip diè avvenuta grazie a una modifica al regolamento: fino ad ora, infatti, non era possibile per chi è sieropositivo come lui diventare un concorrente. Alfonso Signorini ci teneva invece ad averlo nella Casa anche per il messaggio che la sua presenza avrebbe potuto trasmettere: la medicina anche in questo ambito ha fatto importanti passi avanti e ora è possibile convivere con la malattia. La quarta puntata del programma è stata così l’occasione per raccontare meglio la sua storia, aspetto a cui il conduttore televa particolarmente e che ha evidenziato con il suo discorso: ” Si tratta di un momento storico perché è la prima volta è entrato un sieropositivo nella Casa – ha spiegato il conduttore del programma – prima non si poteva, il regolamento era fermo ad anni fa. Diciamolo subito: Hiv non è ...

