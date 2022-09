(Di venerdì 30 settembre 2022) Esiste un luogo dove i viaggiatori si sentono liberi, con tanta voglia di esplorare. Esiste un luogo dove vivere avventure straordinarie, storie da film: ci si tuffa nel mare più salato del mondo sfidando il principio di Archimede, con la sensazione di muoversi senza peso in una dimensione di piena tranquillità, si cercano le città perdute lungo gli antichi itinerari delle carovane che tracciano ancora “la Valle della Luna”, il Wadi Rum, dalle rocce rosse come Marte. Un viaggio inè come addentrarsi in un mondo parallelo che ci catapulta al cospetto di perle nascoste e testimonianze preziose come Petra, una delle nuove sette meraviglie del mondo antico patrimonio Unesco, scavata interamente nella roccia, e Jerash, la “Pompei del Medio Oriente”, una splendida antica città greco romana perfettamente conservata, traccia dell’espansione caput mundi oltre il ...

Davanti a rappresentanti UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) e di vari paesi tra cuiUnito, Sud Africa, Egitto, Marocco,, Serbia, Bulgaria, oltre ovviamente al Bahrain, ...... l'operazione militare attiva guidata dagli Stati Uniti Stati Uniti, che ha coinvolto le forze armate diUnito, Francia,, Turchia, Canada, Australia. Una coalizione arbaba (composta ... Giordania: regno del tempo Hai in programma un viaggio in Giordania e non hai un itinerario Ecco allora una lista di cose da vistare in Giordania! Il regno di Giordania è una delle mete più gettonate dai turisti di tutto del m ...Il primo ministro israeliano Yair Lapid ha incontrato martedì il re di Giordania Abdullah II a margine della riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dopodiché ha rilasciato un ...