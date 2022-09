GdS – Juve su Bensebaini del Monchengladbach: i dettagli (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-28 13:11:32 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Nazionale algerino, 27 anni, esterno a tutta fascia al Monchengladbach in grado di giocare anche in difesa a tre, può arrivare a fine stagione a Torino per pochi milioni Il donatore di estasi. Ormai Ramy Bensebaini è abituato a regalare momenti magici, resi ancor più speciali dal fatto che sono del tutto inaspettati. Come è successo il 7 dicembre del 2019, quando con una doppietta (la prima della sua carriera) ha steso in rimonta il Bayern Monaco consentendo al suo Gladbach di vincere la partita per 2-1. Un gol di testa, l’altro su rigore (è uno specialista su calcio da fermo, punizioni e angoli compresi), e 3 punti insperati regalati a tifosi e compagni di squadra. Pochi mesi prima (27 aprile 2019), ha aiutato il Rennes a vincere la coppa di Francia battendo in finale il ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 30 settembre 2022) 2022-09-28 13:11:32 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Nazionale algerino, 27 anni, esterno a tutta fascia alin grado di giocare anche in difesa a tre, può arrivare a fine stagione a Torino per pochi milioni Il donatore di estasi. Ormai Ramyè abituato a regalare momenti magici, resi ancor più speciali dal fatto che sono del tutto inaspettati. Come è successo il 7 dicembre del 2019, quando con una doppietta (la prima della sua carriera) ha steso in rimonta il Bayern Monaco consentendo al suo Gladbach di vincere la partita per 2-1. Un gol di testa, l’altro su rigore (è uno specialista su calcio da fermo, punizioni e angoli compresi), e 3 punti insperati regalati a tifosi e compagni di squadra. Pochi mesi prima (27 aprile 2019), ha aiutato il Rennes a vincere la coppa di Francia battendo in finale il ...

forumJuventus : GdS: 'La Juve non fa più paura, segna poco e fatica a creare pericoli. Bianconeri penultimi in Serie A per indice d… - davideinno85 : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… - FcInterNewsit : GdS - Inter, per la fascia sinistra torna di moda Bensebaini: duello con la Juve, ma Marotta è avanti - RobertaFazio7 : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… - francescoceccot : RT @forumJuventus: GdS-TS: 'La Juve monitora Asensio, lo spagnolo sarà libero a giugno ma c'è il rischio asta. Tra i giocatori in scadenza… -