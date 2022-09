Emigratis 2022 delude Canale5 e il suo pubblico? Confermata la prossima puntata (Di venerdì 30 settembre 2022) Pio e Amedeo tornano in tv con Emigratis 2022 e niente cambia o, meglio, migliora. Chi li segue o ne ha sentito parlare sa bene quale sia lo ‘stile’ dei due comici pugliesi e anche mercoledì sera le cose sono andate come previsto, forse un po’ troppo. Dopo quattro anni i due hanno provato a riportare in tv il loro programma ‘cult’ di Italia1 cavalcando l’ora del successo (e delle polemiche di Felicissima Sera) ma il risultato non è stato dei migliori. La loro comicità senza scrittura e il voler ripetere lo stesso sketch e le stesse battute per ben tre ore ha distrutto anche i fan più accaniti che si sono trovati davanti un cambio location e ‘ospite’ ma vedendo il resto sempre immutato e monotono, ma cosa dovevamo aspettarci? La forza di questo programma è sempre stata questa formula un po’ ‘da strada’ e questo elemento non poteva mancare anche se ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Pio e Amedeo tornano in tv cone niente cambia o, meglio, migliora. Chi li segue o ne ha sentito parlare sa bene quale sia lo ‘stile’ dei due comici pugliesi e anche mercoledì sera le cose sono andate come previsto, forse un po’ troppo. Dopo quattro anni i due hanno provato a riportare in tv il loro programma ‘cult’ di Italia1 cavalcando l’ora del successo (e delle polemiche di Felicissima Sera) ma il risultato non è stato dei migliori. La loro comicità senza scrittura e il voler ripetere lo stesso sketch e le stesse battute per ben tre ore ha distrutto anche i fan più accaniti che si sono trovati davanti un cambio location e ‘ospite’ ma vedendo il resto sempre immutato e monotono, ma cosa dovevamo aspettarci? La forza di questo programma è sempre stata questa formula un po’ ‘da strada’ e questo elemento non poteva mancare anche se ...

