Così Ricko Schwartz canta l' «amore libero»

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 30 settembre 2022)lo trovo al bar, ordina solo un bicchiere d'acqua perché ha avuto una giornata piena di beghe, mi dice, e vuole stare leggero. Eppure, nonostante la giornata no, non gli manca quel suo connaturato entusiamo nel raccontarmi della sua ultima creatura, uscita il 30 settembre. Un singolo che abbraccia passato e presente. Si chiama(tu mi rubi l'anima) ed era un brano non previsto. Una canzone che Federico ha scoperto a Napoli, mentre guardava in tv l'edizione del Superbowl del 1977 - la Rai quella sera lo dava in chiaro - facendo uno zapping distratto. Passavano vecchie glorie, pezzi iconici. E lui è rimasto colpito dal pezzo dei Collage. Ci ha trovato una connessione particolare, vibrante, con quell'vissuto dai suoi genitori che si conobbero ...