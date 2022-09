Cala il numero di donne in Parlamento (Di venerdì 30 settembre 2022) Deputate e senatrici elette sono il 31% del totale rispetto al 35,3% della passata legislatura. Tra i partiti più grandi, Fratelli d'Italia ha fatto eleggere meno donne di tutti: solo 50 per 185 seggi conquistati Leggi su wired (Di venerdì 30 settembre 2022) Deputate e senatrici elette sono il 31% del totale rispetto al 35,3% della passata legislatura. Tra i partiti più grandi, Fratelli d'Italia ha fatto eleggere menodi tutti: solo 50 per 185 seggi conquistati

