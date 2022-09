Boldrini cacciata dalla piazza: è il cortocircuito femminista (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, è stata contestata dalle militanti del movimento femminista «Non una di meno» durante la manifestazione romana in difesa del diritto all'aborto. La vestale del politicamente corretto, che si è contraddistinta per campagne oziose e risibili, è stata respinta da una piazza di cui si riteneva erroneamente paladina. La memoria ci soccorre ad elencare le «titaniche» battaglie di matrice Boldriniana: l'avversità ai detti popolari sulle donne, la contrarietà alle pentoline e alle Barbie con cui le bambine si svagano e i diktat linguistici tesi a storpiare la lessicografia italiana in nome della parità di genere con l'ossessione delle desinenze al femminile. Tali «impegnative» lotte si possono annoverare nell'antologia del «pleonasticamente corretto», che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 settembre 2022) L'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura, è stata contestata dalle militanti del movimento«Non una di meno» durante la manifestazione romana in difesa del diritto all'aborto. La vestale del politicamente corretto, che si è contraddistinta per campagne oziose e risibili, è stata respinta da unadi cui si riteneva erroneamente paladina. La memoria ci soccorre ad elencare le «titaniche» battaglie di matriceana: l'avversità ai detti popolari sulle donne, la contrarietà alle pentoline e alle Barbie con cui le bambine si svagano e i diktat linguistici tesi a storpiare la lessicografia italiana in nome della parità di genere con l'ossessione delle desinenze al femminile. Tali «impegnative» lotte si possono annoverare nell'antologia del «pleonasticamente corretto», che ...

