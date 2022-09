Alain Delon: il figlio Anthony l’ha perdonato, lo confida a Verissimo (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite a Verissimo domani 1 ottobre 2022 Anthony Delon, il figlio di Alain Delon, confida che ha perdonato suo padre e il perché l’ha fatto. Nella stessa intervista spiega anche che non è vero che il famoso attore gli ha chiesto di porre fine alla sua vita, Anthony parla di una incomprensione da parte della stampa. Alain Delon sta bene ma un domani potrebbe accadere altro, solo in quel caso farebbe ricorso all’eutanasia. Spera così di avere chiarito il malinteso ma le anticipazioni di Verissimo puntano su altre risposte, sul perdono di Anthony Delon verso suo padre. Cosa è successo tra loro due l’ha scritto anche ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 30 settembre 2022) Ospite adomani 1 ottobre 2022, ildiche hasuo padre e il perchéfatto. Nella stessa intervista spiega anche che non è vero che il famoso attore gli ha chiesto di porre fine alla sua vita,parla di una incomprensione da parte della stampa.sta bene ma un domani potrebbe accadere altro, solo in quel caso farebbe ricorso all’eutanasia. Spera così di avere chiarito il malinteso ma le anticipazioni dipuntano su altre risposte, sul perdono diverso suo padre. Cosa è successo tra loro duescritto anche ...

