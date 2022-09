1 ottobre: una giornata dedicata ai Locali Storici d'Italia (Di venerdì 30 settembre 2022) Una giornata dedicata a 200 Storici caffè, ristoranti, pasticcerie che hanno segnato l'arte e la cultura delle loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 settembre 2022) Unaa 200caffè, ristoranti, pasticcerie che hanno segnato l'arte e la cultura delle loro ...

pompeii_sites : Continuano le aperture serali alla Villa di Poppea a Oplontis a cura dell’Archeoclub di Torre Annunziata “Mario Pro… - DAZN_IT : #DAZN celebra al cinema una delle squadre di calcio più forti di tutti i tempi ???? “Stavamo bene insieme”, il docuf… - RaiNews : Stimata una stangata sulle tariffe sulle bollette della luce, a partire dal 1 ottobre, aumenti 'fino al 100%' - amerigormea : RT @Adnkronos: #Carobollette luce, +59% da ottobre: per le famiglie un aumento di 1.300 euro. #Meloni: 'Serve una risposta immediata dall'E… - pantoclastia : @Nicknameless_ puoi usarli sia per il mensile che per l’annuale quello che non ho capito è se i 60€ siano una tantu… -