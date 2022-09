Traffico Roma del 29-09-2022 ore 08:30 (Di giovedì 29 settembre 2022) Luceverde Roma Buona giornata da Simona Cerchiara verifica è urgente alberature In via di Grottarossa la strada è chiusa al Traffico tra via di Quarto Peperino e la via Flaminia ripercussioni in tutta la zona circostante nella galleria Giovanni XXIII coda in direzione Tor di Quinto Salaria la causa un incidente all’uscita di viale Antonino di San Giuliano uscita dalla tangenziale chiusa al Traffico altre di oggi sulla tangenziale code per Traffico tra via delle Valli e la Salaria in direzione stadio con ripercussioni in via dei Prati Fiscali e sul viale Jonio tanti tratti rallentati sul lungotevere soprattutto in zona e nella zona del centro lunghe code sull’intero percorso della A24 verso la tangenziale sul Viale Marco Polo un incidente all’altezza dello svincolo per la Colombo mentre fuori Roma ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 settembre 2022) LuceverdeBuona giornata da Simona Cerchiara verifica è urgente alberature In via di Grottarossa la strada è chiusa altra via di Quarto Peperino e la via Flaminia ripercussioni in tutta la zona circostante nella galleria Giovanni XXIII coda in direzione Tor di Quinto Salaria la causa un incidente all’uscita di viale Antonino di San Giuliano uscita dalla tangenziale chiusa alaltre di oggi sulla tangenziale code pertra via delle Valli e la Salaria in direzione stadio con ripercussioni in via dei Prati Fiscali e sul viale Jonio tanti tratti rallentati sul lungotevere soprattutto in zona e nella zona del centro lunghe code sull’intero percorso della A24 verso la tangenziale sul Viale Marco Polo un incidente all’altezza dello svincolo per la Colombo mentre fuori...

