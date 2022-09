Sinner | buona la prima a Sofia | è ai quarti Sonego ko con Rune

Gazzetta_it : #JannikSinner, buona la prima a Sofia: è ai quarti di finale. #Sonego sconfitto da Rune #Atp - Milan1899Djoko : @gianlucarianna @IvImperator Sinner pecca ancora in qualcosa! Però anche secondo me ha una buona mentalità - MinoM91279590 : @rogerfederer @CasperRuud98 @andy_murray @DjokerNole @cam_norrie @steftsitsipas Spazio ai giovani …….forza Sinner …… -

Mentre è bastato unsufficiente per battere Borges: Jannik - numero 1 del seeding - è partito subito con il break di vantaggio, è calato tra la fine del primo set e l'inizio del secondo ma ha ...versione quella vista a Sofia, con Jannik che ha piazzato un break per set, sufficienti per ... Venerdìaffronterà uno tra Verdasco e Vukic. In campo ai quarti anche Musetti , che se la ...Si allunga ancora l’imbattibilità di Jannik Sinner nel “Sofia Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando ...L’altoatesino approda ai quarti nella capitale bulgara sfoderando una grande prova al servizio. “La corsa alle ATP Finals Per ora non ci penso” ...