Sicurezza stradale, approvati progetti per circa 4 milioni di euro (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimenti monocratici presidenziali (decreti n. 189 e 190) la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare di lavori di ammodernamento, di riqualificazione, di messa in Sicurezza, di decoro sulla viabilità di competenza provinciale ed in gestione ex Anas, per un importo complessivo di circa quattro milioni di euro. “Con l’approvazione di questi progetti preliminari abbiamo in programma interventi sia per l’ammodernamento, il recupero urbano ed il decoro delle strade provinciale sul litorale domitio – ha affermato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia – sia interventi di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCon provvedimenti monocratici presidenziali (decreti n. 189 e 190) la Provincia di Caserta ha approvato la progettazione preliminare di lavori di ammodernamento, di riqualificazione, di messa in, di decoro sulla viabilità di competenza provinciale ed in gestione ex Anas, per un importo complessivo diquattrodi. “Con l’approvazione di questipreliminari abbiamo in programma interventi sia per l’ammodernamento, il recupero urbano ed il decoro delle strade provinciale sul litorale domitio – ha affermato Giorgio Magliocca, Presidente della Provincia – sia interventi di ...

