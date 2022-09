Settembre del Moscato di Scanzo: gli eventi dell’ultima settimana (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto pronto per l’ultima settimana in compagnia del “Settembre del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi” con tantissime iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio. Giovedì 29 Settembre nell’affascinante sede del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo, una serata di abbinamenti tra 3 Moscato di Scanzo a mostarda cremasca e formaggi. L’appuntamento è alle 20:30 con il Sommelier Federico Bovarini, la scrittrice enogastronomica Annalisa Andreini e la produttrice di mostarda Enrica Orsini. Venerdì 30 Settembre, in collaborazione con Qui ed Ora Residenza Teatrale, andrà in scena alle ore 21:00 presso l’azienda agricola Cascina San Giovanni lo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Tutto pronto per l’ultimain compagnia del “deldie dei sapori scanzesi” con tantissime iniziative che vi accompagneranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, artistiche e naturali del territorio. Giovedì 29nell’affascinante sede del Consorzio di Tuteladi, una serata di abbinamenti tra 3dia mostarda cremasca e formaggi. L’appuntamento è alle 20:30 con il Sommelier Federico Bovarini, la scrittrice enogastronomica Annalisa Andreini e la produttrice di mostarda Enrica Orsini. Venerdì 30, in collaborazione con Qui ed Ora Residenza Teatrale, andrà in scena alle ore 21:00 presso l’azienda agricola Cascina San Giovanni lo ...

acmilan : September’s over, it’s time to crown the month’s @emirates MVP ????? Fine del mese: è il momento di eleggere l’MVP d… - reportrai3 : Dopo la notizia dello scorso 26 settembre relativa alla chiusura col patteggiamento da parte di Autostrade del proc… - OfficialASRoma : ?? Player of the Month ?? ??? Scegli il miglior giallorosso di settembre! Puoi vincere la maglia autografata del più votato! ?? #ASRoma - CattedraleRC : La festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele susciti in ciascuno una sincera adesione ai disegni divini. S… - _marlene1265 : RT @AnnaRitaFaella: 29 settembre 1944 «Questa è memoria di sangue, di fuoco, di martirio, del più vile sterminio di popolo, voluto dai naz… -