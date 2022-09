Roma, UFFICIALE: tournèe in Giappone a fine novembre per i giallorossi (Di giovedì 29 settembre 2022) La Roma ha annunciato la tournèe dal 22 al 29 novembre in Giappone: accadrà durante la pausa Mondiali Questa la nota con cui la Roma ha annunciato una grande novità durante la sosta per i Mondiali: La AS Roma è lieta di annunciare la propria partecipazione alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. Il club giallorosso decollerà alla volta del Giappone il 22 novembre, dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. PARLA MOU – «Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Laha annunciato ladal 22 al 29in: accadrà durante la pausa Mondiali Questa la nota con cui laha annunciato una grande novità durante la sosta per i Mondiali: La ASè lieta di annunciare la propria partecipazione alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. Il club giallorosso decollerà alla volta delil 22, dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25, mentre il 28la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium. PARLA MOU – «Sono lieto di portare i miei giocatori inper partecipare alla EuroJapan Cup ha ...

