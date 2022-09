Roma, due amichevoli in Giappone a novembre. Mourinho: “Non vedo l’ora” (Di giovedì 29 settembre 2022) La Roma giocherà due amichevoli in Giappone a novembre. Il club giallorosso partirà per il Sol Levante il 22 novembre e affronterà nell’EuroJapan Cup il Nagoya Grampus il 25 novembre al Toyota Stadium, quindi lo Yokohama F. Marinos il 28 novembre al Japan National Stadium. Raggiante José Mourinho: “Sono lieto di portare i miei giocatori in Giappone a novembre per partecipare alla EuroJapan Cup. Non vedo l’ora di giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League. Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite in Giappone e so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Lagiocherà duein. Il club giallorosso partirà per il Sol Levante il 22e affronterà nell’EuroJapan Cup il Nagoya Grampus il 25al Toyota Stadium, quindi lo Yokohama F. Marinos il 28al Japan National Stadium. Raggiante José: “Sono lieto di portare i miei giocatori inper partecipare alla EuroJapan Cup. Nondi giocare contro il Nagoya Grampus e lo Yokohoma F. Marinos, due delle squadre migliori e più rinomate della J League. Ho un ottimo ricordo delle mie precedenti visite ine so quanto i tifosi di quel Paese amino il calcio, quindi è molto eccitante avere ...

OfficialASRoma : ?? UFFICIALE ???? ?? Dal 22 al 29 novembre voleremo in Giappone, dove incontreremo il Nagoya Grampus e lo Yokohama F.… - fanpage : Dal palco di Piazza del Popolo a Roma, Enrico Letta chiude la campagna elettorale del Pd a due giorni dal voto: “No… - TAKUYA05879999 : RT @OfficialASRoma: ?? UFFICIALE ???? ?? Dal 22 al 29 novembre voleremo in Giappone, dove incontreremo il Nagoya Grampus e lo Yokohama F. Mar… - kshuuuu35 : RT @OfficialASRoma: ?? UFFICIALE ???? ?? Dal 22 al 29 novembre voleremo in Giappone, dove incontreremo il Nagoya Grampus e lo Yokohama F. Mar… - kino_grnd : RT @OfficialASRoma: ?? UFFICIALE ???? ?? Dal 22 al 29 novembre voleremo in Giappone, dove incontreremo il Nagoya Grampus e lo Yokohama F. Mar… -