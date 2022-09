Nozze a settembre, guarda i look degli sposi vip (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo un’estate trascorsa a suon di cerimonie, settembre non delude le aspettative. Dagli sportivi ai volti tv, non sono mancati quelli pronti a giurarsi amore eterno e, allo stesso tempo, a stupire invitati e fan con outfit straordinari. E se a ogni matrimonio l’abito da sposa è l’indiscusso protagonista, questo mese anche gli sposi si sono fatti ammirare… Campioni olimpici a Nozze Marcell Jacobs e Nicole DazaGiammarco Tamberi si è dimostrato un campione di eleganza al matrimonio con Chiara Bontempi. Per il sì l’atleta olimpico ha scelto un completo nero Armani che esaltava la sua figura slanciata. Chiara non era da meno: l’abito da sposa indossato durante la cerimonia era sontuoso e romantico, scintillante e sexy quello per il party. Solo un paio di settimane dopo, un’altra medaglia d’oro era attesa all’altare. Marcell Jacobs ha ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo un’estate trascorsa a suon di cerimonie,non delude le aspettative. Dagli sportivi ai volti tv, non sono mancati quelli pronti a giurarsi amore eterno e, allo stesso tempo, a stupire invitati e fan con outfit straordinari. E se a ogni matrimonio l’abito da sposa è l’indiscusso protagonista, questo mese anche glisi sono fatti ammirare… Campioni olimpici aMarcell Jacobs e Nicole DazaGiammarco Tamberi si è dimostrato un campione di eleganza al matrimonio con Chiara Bontempi. Per il sì l’atleta olimpico ha scelto un completo nero Armani che esaltava la sua figura slanciata. Chiara non era da meno: l’abito da sposa indossato durante la cerimonia era sontuoso e romantico, scintillante e sexy quello per il party. Solo un paio di settimane dopo, un’altra medaglia d’oro era attesa all’altare. Marcell Jacobs ha ...

