No! Questi bambini ucraini non stanno cantando l’inno della Lutwaffe nazista (Di giovedì 29 settembre 2022) Su Facebook circola un video che mostra dei bambini su un palco: uno di loro – l’unico maschio – in abiti mimetici canta una canzone, mentre le bambine dietro di lui, vestite con i colori della bandiera ucraina presente anche dietro di loro, ballano a ritmo in una coreografia. Secondo chi condivide il filmato, la canzone in Questione sarebbe l’inno della Luftwaffe – l’aviazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Per chi ha fretta: La canzone nel video su Facebook non è l’inno della Luftwaffe, ma una rivisitazione di un brano folk bretone. La Luftwaffe non ha un inno. Analisi Un palco, un cantante e nove ballerine. Tutti bambini. Sullo sfondo il coreografo. Così appare la scena mostrata nel video nella cui descrizione si legge: ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Su Facebook circola un video che mostra deisu un palco: uno di loro – l’unico maschio – in abiti mimetici canta una canzone, mentre le bambine dietro di lui, vestite con i coloribandiera ucraina presente anche dietro di loro, ballano a ritmo in una coreografia. Secondo chi condivide il filmato, la canzone inone sarebbeLuftwaffe – l’aviazione tedesca durante la Seconda guerra mondiale. Per chi ha fretta: La canzone nel video su Facebook non èLuftwaffe, ma una rivisitazione di un brano folk bretone. La Luftwaffe non ha un inno. Analisi Un palco, un cantante e nove ballerine. Tutti. Sullo sfondo il coreografo. Così appare la scena mostrata nel video nella cui descrizione si legge: ...

