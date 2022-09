“La bellezza oltre…” Un progetto per le donne con le donne (Di giovedì 29 settembre 2022) Sfondare quel muro di emarginazione e di rifiuto in cui vengono spesso collocate le persone in situazione di povertà, con la consapevolezza che anche i meno fortunati hanno il diritto a una vita piena e dignitosa e che tutti noi dobbiamo farci responsabili delle fragilità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. È da questa premessa che è nata l’iniziativa «». Un’idea nata da una chiacchierata tra amici, sensibili alle tematiche dell’inclusione e della solidarietà, che si è trasformata in un progetto dall’alto valore sociale, promosso e fortemente voluto da Confartigianato Imprese Bergamo (assieme alla sua Area Benessere e che tocca anche il suo Movimento donne Impresa), in sinergia con l’ Area Persona di Fondazione Diakonia Onlus, la scuola per acconciatori di Bergamo ACOF e Alfaparf Milano, azienda del territorio leader nella ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 settembre 2022) Sfondare quel muro di emarginazione e di rifiuto in cui vengono spesso collocate le persone in situazione di povertà, con la consapevolezza che anche i meno fortunati hanno il diritto a una vita piena e dignitosa e che tutti noi dobbiamo farci responsabili delle fragilità dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. È da questa premessa che è nata l’iniziativa «». Un’idea nata da una chiacchierata tra amici, sensibili alle tematiche dell’inclusione e della solidarietà, che si è trasformata in undall’alto valore sociale, promosso e fortemente voluto da Confartigianato Imprese Bergamo (assieme alla sua Area Benessere e che tocca anche il suo MovimentoImpresa), in sinergia con l’ Area Persona di Fondazione Diakonia Onlus, la scuola per acconciatori di Bergamo ACOF e Alfaparf Milano, azienda del territorio leader nella ...

maxmagi : Tennis di una bellezza con pochi eguali ??????? Se solo si sbarazzasse di quella discontinuità che lo ha tenuto per… - nunmecagaucazz : @gracestaynetoms io a te ma oltre per la bellezza anche per altro - dqrodina16 : RT @MarinaGelashvi6: @Helendear007 Dimash parla della vita oltre i suoi anni, tutto ciò che di buono c'è in una persona è combinato in lui.… - cmqGiusi : Ogni volta che vedo qualcosa primadonna oltre che ammirare la bellezza di giulia penso alla fidanzata di dianetti… - goamagazine : @gepalazzoducale si è rifatto il look: oltre alle facciate rimesse a nuovo e allo stemma di Genova di Domenico Fias… -

Maserati svela il suo nuovo concept store al mondo Il nostro nuovo concept di vendita incarna i nostri valori di passione, innovazione e bellezza ... oltre ad una selezione di campioni di pelle morbidissima lavorata a mano. "Quando prendiamo in ... Canada Goose, la nuova campagna di Annie Leibovitz con un cast tutto al femminile ... lo stile caratteristico di Annie Leibovitz cattura la naturale bellezza delle protagoniste della ... oltre a offrire la versatilità di essere abbinati a un abbigliamento più o meno elegante. L'Aurora ... Il nostro nuovo concept di vendita incarna i nostri valori di passione, innovazione e...ad una selezione di campioni di pelle morbidissima lavorata a mano. "Quando prendiamo in ...... lo stile caratteristico di Annie Leibovitz cattura la naturaledelle protagoniste della ...a offrire la versatilità di essere abbinati a un abbigliamento più o meno elegante. L'Aurora ...