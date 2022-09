Khosta-2, virus simile a Covid-19 individuato in Russia: quali rischi (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre il Covid-19 spara, si spera, le sue ultime cartucce, ecco che in Russia viene individuato un virus simile ad esso: Khosta-2. Il nuovo virus respiratorio è stato trovato nel Parco Nazionale di Sochi – località russa diventata famosa per aver ospitato qualche anno fa le olimpiadi invernali – tra i pipistrelli Rhinolophus hipposideros. Una L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di giovedì 29 settembre 2022) Mentre il-19 spara, si spera, le sue ultime cartucce, ecco che invieneunad esso:-2. Il nuovorespiratorio è stato trovato nel Parco Nazionale di Sochi – località russa diventata famosa per aver ospitato qualche anno fa le olimpiadi invernali – tra i pipistrelli Rhinolophus hipposideros. Una L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

