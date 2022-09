Inter-Roma in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Inter-Roma, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. In mezzo alle difficoltà di settembre, San Siro, in campionato, è stata l’unica ancora di salvezza per gli uomini di Simone Inzaghi, che tra le mura amiche hanno vinto tutte le tre partite fin qui giocate. Ora però l’avversario è di livello più alto, nonostante un Lukaku in più mentre dall’altra parte manca José Mourinho per squalifica: i giallorossi hanno subito la prima sconfitta in campionato contro l’Atalanta, e vorranno certamente provare a riscattarsi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oppure su satellite al canale Zona ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’ottava giornata di. In mezzo alle difficoltà di settembre, San Siro, in campionato, è stata l’unica ancora di salvezza per gli uomini di Simone Inzaghi, che tra le mura amiche hanno vinto tutte le tre partite fin qui giocate. Ora però l’avversario è di livello più alto, nonostante un Lukaku in più mentre dall’altra parte manca José Mourinho per squalifica: i giallorossi hanno subito la prima sconfitta in campionato contro l’Atalanta, e vorranno certamente provare a riscattarsi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 di sabato 1 ottobre, con la partita che sarà visibile insu Dazn, oppure su satellite al canale Zona ...

