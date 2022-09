Inter | possibile cessione di Gosens a gennaio

FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#SportMediaset ??#SerieA ??Domenica alle 18,00 #InterRoma #Zhang ha annunciato un aumento di capitale di oltre 100 mil… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Chi è Marc Lasry, imprenditore USA accostato da Mediaset all’Inter: Chi è Marc Lasry – In temp… - sportli26181512 : Inter-Roma, Dybala in gol? La quota dei bookie: Mourinho torna a San Siro e spera di recuperare Dybala. Cosa pensan… - mrsdallowey : @Inter Leggiamo sconcertati di un possibile scambio Cuadrado De Vrij a gennaio. Perchè non smentite una tale notizi… - Gianlu_BoNa1990 : @Milestemplaris @Ciro10inter @pap1pap Alberto perdonami, l’Inter potrebbe “migliorare economicamente” solo se i cos… -

Inter News 24

Una nuova sfida di mercato sull'asse Milano - Torino, forse anche probabile visti gli sviluppi degli ultimi giorni, tanto in casa bianconera quanto in quella nerazzurra. Sì, perché, mentre in Germania svelano il forte interesse della Juventus ...... che controlla l', scadrà nel 2024. Manca poco più di un anno e mezzo alla scadenza ed è ovvio che la proprietà stia cercando una via d'uscita il più indoloreInter e Juventus potrebbero presto sfidarsi sul mercato per un giocatore, in realtà non nuovo nelle orbite delle due big della Serie A. Come riportato da Gazzetta.it, infatti, sia i ...Il tecnico furioso per le voci di un suo possibile ritorno in bianconero. Immobile spegne le polemiche post Nazionale. Storica qualificazione in Champions per le giocatrici giallorosse. L'attaccante d ...