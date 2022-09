Governo | Mef | Viminale | ed Esteri i nodi da sciogliere I nomi del totoministri | ci sono anche Vittorio Sgarbi e Giovanni Donzelli

(Di giovedì 29 settembre 2022) Cominciamo da un fiorentino:, fedelissimo di Giorgia Meloni. L'abbiamo visto a lungo in Consiglio regionale, sul banco dell'opposizione. Diventerà ministro nella squadra della prima presidente donna della storia della Repubblica. Poi: pare che sia un autorevole pretendente alla poltrona di ministro dei beni culturali L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Governo: Mef, Viminale, ed esteri i nodi da sciogliere. I nomi del totoministri: ci sono anche Vittorio Sgarbi e Gi… - eleonorappe : @bravimabasta @GiorgiaMeloni Suggerimento pratico: si rivolga all'AD di Ferrovie dello Stato, controllata al 100% d… - stefano1176 : @DelpapaMax per essere un vero governo di tutti gli italiani, non divisivo, il cdx dovrebbe: Pdc: Elly Schlein (pri… - miagmarsuren : @gavinjones10 Governo di unità nazionale. Franco PdC e Rivera al Mef. - l_apota : Panetta al MEF = governo Meloni indistinguibile da un qualsiasi governo PD/Draghi, salvo DDL Zan e Jus Soli. -

Una fonte della Lega con ruoli diriferisce che potrebbe rimanere nell'apparato Gaetano ... Dal 2021 è capo di gabinetto delcon il ministro Daniele Franco. Il documento Un dossier messo a ......resterà, nessuno spacchettamento tra Tesoro e Finanze. Lo riferisce l'Adnkronos, escludendo categoricamente che via XX Settembre possa dividersi in due sotto la guida del futuroMeloni . ...(Adnkronos) – Il totonomi impazza ma Giorgia Meloni lavora alla squadra di governo in silenzio perché sa bene che ogni indiscrezione rischia di bruciare nomi e compromettere il difficile risiko dei mi ...Nel complicato puzzle di governo, che inevitabilmente finirà sotto i riflettori internazionali, perde quotazioni l’ipotesi della suddivisione del Mef tra Tesoro e Finanze, mentre si fa strada la ...