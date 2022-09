Governo, Lega smentisce retroscena: “False frasi attribuite a Salvini” (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggi smentisce Matteo Salvini, domani a chi toccherà? Le frasi attribuite al leader della Lega nei retroscena odierni sono totalmente False: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ieri Salvini e Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese”. È quanto si legge in una nota della Lega. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ieri ha smentito presunti virgolettati Giorgia Meloni, oggiMatteo, domani a chi toccherà? Leal leader dellaneiodierni sono totalmente: il centrodestra ha stravinto le elezioni e governerà bene e senza spaccature per i prossimi anni. La sinistra e i suoi giornali si rassegnino: ierie Meloni hanno parlato serenamente di come affrontare i problemi del Paese”. È quanto si legge in una nota della. L'articolo proviene da Italia Sera.

