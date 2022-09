Gazzetta | Zerbin ha fatto intravedere grandi potenzialità | col Toro può giocare titolare

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ladello Sport scrive di un testa a testa tra Hirving Lozano ed Alessioper una maglia danella prossima partita di campionato tra Napoli e Torino. Sulla Rosea si legge che il solo ballottaggio è una gran notizia «perché nelle gerarchie estive, logicamente, il messicano partiva nettamente avanti all’ex del Frosinone»., però, sta meritando una chanche a suon di ottime prestazioni. Lui normalmente gioca a sinistra ma le condizioni precarie del Chucky (lanon menziona dell’infortunio di cui si scrive in Messico, si limita a parlare del jet-lag e delche il messicano sarà a disposizione di Spalletti soltanto per l’allenamento di rifinitura) e di Politano potrebbero aprirgli la corsia di destra. S’adatterebbe senza problemi, l’ha già ...

Lozano o Zerbin? Luciano Spalletti si trascinerà il dubbio fino a sabato alle 15, quando il Napoli sfiderà il Torino ed in realtà già questa è una notizia perché nelle gerarchie estive, logicamente, il messicano partiva nettamente avanti all'ex del Frosinone. Con il messicano di ritorno dalla trasferta in nazionale, Spalletti potrebbe puntare di nuovo sull'ex del Frosinone per la sfida di domani con il Torino.