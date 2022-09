Elezioni Lombardia, Moratti: «Fontana mi promise il passaggio di testimone» (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sono stata chiamata dal presidente Fontana in un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l’impegno parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura». Lo ha affermato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, intervistata su Rai3 da Marco Damilano a proposito della sua candidatura alla presidenza della Regione Lombardia. «Ho lavorato e lavoro coerentemente a quell’impegno ma coerentemente a quelle indicazioni ho costruito anche una rete civica. La mia non è un’autocandidatura ma una disponibilità, è diverso», ha affermato Moratti. Alla domanda su chi all’interno della coalizione di centrodestra le avrebbe chiesto di candidarsi, l’ex sindaca di Milano ha replicato: «C’è stato chi me lo ha chiesto ma ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) «Sono stata chiamata dal presidentein un momento difficile e ho accettato per responsabilità e amore per la mia regione, con l’impegno parallelo di undia fine legislatura». Lo ha affermato la vicepresidente di Regione, Letizia, intervistata su Rai3 da Marco Damilano a proposito della sua candidatura alla presidenza della Regione. «Ho lavorato e lavoro coerentemente a quell’impegno ma coerentemente a quelle indicazioni ho costruito anche una rete civica. La mia non è un’autocandidatura ma una disponibilità, è diverso», ha affermato. Alla domanda su chi all’interno della coalizione di centrodestra le avrebbe chiesto di candidarsi, l’ex sindaca di Milano ha replicato: «C’è stato chi me lo ha chiesto ma ...

