Crolla un ponte in Brasile: morti e dispersi (Di giovedì 29 settembre 2022) Tragedia in Brasile: è Crollato un ponte nello stato brasiliano di Amazonas, nei pressi di Careiro a 100 km dal capoluogo regionale Manaus. Purtroppo ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 29 settembre 2022) Tragedia in: èto unnello stato brasiliano di Amazonas, nei pressi di Careiro a 100 km dal capoluogo regionale Manaus. Purtroppo ...

58_luigina : Crolla ponte in Brasile: 'I morti saranno tantissimi'. Era stato parzialmente chiuso per problemi strutturali /crol… - kiara86769608 : Brasile, crolla un ponte nello stato di Amazonas mentre transitano auto: almeno tre morti – Video… - fisco24_info : Brasile: crolla ponte in Amazonas, almeno 3 morti: 14 persone sono rimaste ferite nel crollo - InMeteo : Crolla ponte autostradale in Brasile: morti e feriti - franki_kuka : Crolla ponte in #Brasil, le auto finiscono in acqua: morti e dispersi -