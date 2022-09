Com’era Sophie Codegoni prima dei ritocchi estetici: spunta la vecchia foto (Di giovedì 29 settembre 2022) Sophie Codegoni, Com’era la Bonas di Avanti un Altro prima dei ritocchi estetici: spunta una vecchia foto, riuscite a vedere la differenza? Ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sophie Codegoni è sicuramente ad oggi uno dei volti più noti sul piccolo schermo ed anche sui social. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 settembre 2022)la Bonas di Avanti un Altrodeiuna, riuscite a vedere la differenza? Ex tronista di Uomini e Donne, ex gieffina della sesta edizione del Grande Fratello Vip.è sicuramente ad oggi uno dei volti più noti sul piccolo schermo ed anche sui social. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

BenedictBgdr : *Sbiancò leggendo quello che c’era scritto su di lui, della sua famiglia in pochi sapevano di Sophie o di sua figli… - KeterinJ : RT @OCCHITETTECULO: Ma voi ve lo ricordate il Basci mentre Sophie era in casa??? #basciagoni - TizianiLucia : RT @OCCHITETTECULO: Ma voi ve lo ricordate il Basci mentre Sophie era in casa??? #basciagoni - mesorottaercazz : RT @debrasksk: Voglio ricordarvi che Soleil era stata shippata con Manuel Manuel si è innamorato di Lulù Poi con Gianmaria Gianmaria si è i… - KateShamraRpg : { ?????????? ???????????? ???????? _ Kate&Anthony. } @AnthonyBgdr *La viscontessa aveva fatto attendere il suo visconte per colpa… -