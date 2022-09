Cerci: «Fiorentina da Europa. Voglio dare un consiglio a Jovic» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ex ala di Torino e Fiorentina Alessio Cerci ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sul momento della squadra di Italiano VIOLA – «Vedo bene la Fiorentina, ha cambiato qualche giocatore dall’anno scorso ma l’assetto di gioco è rimasto lo stesso. La rosa è forte e può lottare per un posto in Europa. Un consiglio per Jovic e Cabral? Direi loro di stare sereni, nel momento opportuno il gol arriva, se invece ti intestardisci a cercarlo per forza poi diventa un’ossessione. L’Europa? Ci può essere un aspetto mentale ma a volte sottovalutiamo le squadre estere». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ex ala di Torino eAlessioha parlato ai microfoni di Radio Bruno, soffermandosi sul momento della squadra di Italiano VIOLA – «Vedo bene la, ha cambiato qualche giocatore dall’anno scorso ma l’assetto di gioco è rimasto lo stesso. La rosa è forte e può lottare per un posto in. Unpere Cabral? Direi loro di stare sereni, nel momento opportuno il gol arriva, se invece ti intestardisci a cercarlo per forza poi diventa un’ossessione. L’? Ci può essere un aspetto mentale ma a volte sottovalutiamo le squadre estere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

