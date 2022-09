iltirreno : Tragico incidente stradale sulla via del Brennero al confine tra Lucca e Capannori: muore una donna di 47 anni - FirenzePost : Capannori: donna di 47 anni muore nell’auto dopo lo scontro con un Tir -

- Tragico scontro sulla via del Brennero all'altezza dell'autocarrozzeria Carli. Unaalla guida di un'auto ha perso la vita dopo essersi scontrata con un Tir. Inutili i soccorsi. A ...Una 47enne è morta dopo un tragico incidente stradale a. Laera in auto in via del Brennero, all'altezza di Marlia, verso le 13 di oggi, giovedì 28 settembre. Per motivi ancora da chiarire la macchina si è scontrata con un mezzo pesante. L'...Una donna di 47 anni è morta nell'incidente stradale avvenuto alle 13,35 di oggi, 29 settembre 2022, sulla via del Brennero, all'altezza di Marlia, fra la sua auto e un mezzo pesante ...Incidente stradale tra un'autovettura e un mezzo pesante, morta una 47enne. E' accaduto poco dopo le 13:30, nel comune di Capannori (Lucca), in via del Brennero. (ANSA) ...