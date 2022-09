Atp Seoul 2022: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 30 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ordine di gioco dell’Atp 250 di Seoul 2022, con il programma e gli orari delle partite di venerdì 30 settembre. Continua l’azione sul cemento coreano, dove è tempo di quarti di finale. Ricordiamo che non ci sono italiani impegnati e il torneo ha perso anche la testa di serie numero 3 Fritz, ma le partite ora salgono inevitabilmente di livello. Si comincia alle 5 italiane con Albot-Shapovalov, per poi proseguire con gli altri tre incontri, tutti sul campo centrale. Ecco quindi il programma nel dettaglio, con gli orari italiani. IL TABELLONE CENTER COURT Dalle ore 5:00 – Albot vs (4) Shapovalov A seguire – (8) Brooksby vs (2) Norrie A seguire – Ruud OR Jarry vs Daniel OR Nishioka Non prima delle 12:00 – McDonald vs ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’didell’Atp 250 di, con ile glidelle partite di30. Continua l’azione sul cemento coreano, dove è tempo di quarti di finale. Ricordiamo che non ci sono italiani impegnati e il torneo ha perso anche la testa di serie numero 3 Fritz, ma le partite ora salgono inevitabilmente di livello. Si comincia alle 5 italiane con Albot-Shapovalov, per poi proseguire con gli altri tre incontri, tutti sul campo centrale. Ecco quindi ilnel dettaglio, con gliitaliani. IL TABELLONE CENTER COURT Dalle ore 5:00 – Albot vs (4) Shapovalov A seguire – (8) Brooksby vs (2) Norrie A seguire – Ruud OR Jarry vs Daniel OR Nishioka Non prima delle 12:00 – McDonald vs ...

