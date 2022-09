Asia Argento e l'ultimo messaggio a Anthony Bourdain prima del suicidio: 'Smettila di rompere' (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Smettila di rompere'. Sarebbe questo uno degli ultimi messaggi che Asia Argento avrebbe inviato all'ex compagno Anthony Bourdain prima del suicidio . Il noto chef americano, 61 anni, fu trovato senza ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) 'di'. Sarebbe questo uno degli ultimi messaggi cheavrebbe inviato all'ex compagnodel. Il noto chef americano, 61 anni, fu trovato senza ...

