Anticipazioni puntata Uomini e Donne del 29 settembre: lite tra Riccardo e Alessandro (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella puntata del 29 settembre di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo di quanto mostrato ieri. Dopo lo scontro tra Chiara, Davide e Roberta ci sarà un epilogo per quest’ultima. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ida e Alessandro prenderanno una decisione in merito alla loro frequentazione. In studio, poi, arriveranno nuovi cavalieri L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelladel 29diassisteremo al prosieguo di quanto mostrato ieri. Dopo lo scontro tra Chiara, Davide e Roberta ci sarà un epilogo per quest’ultima. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ida eprenderanno una decisione in merito alla loro frequentazione. In studio, poi, arriveranno nuovi cavalieri L'articolo proviene da KontroKultura.

