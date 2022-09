Ambrosini | “Base solida | gente sfrontata | Milan eccezionale” | VIDEO

(Di giovedì 29 settembre 2022) Massimo, ex centrocampista del, ha parlato dei rossoneri di Stefano Pioli a margine dell'anteprima del docufilm 'Stavamo bene insieme' di 'DAZN'. Ecco, dunque, in questole sue dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport'

PianetaMilan : #Ambrosini a @Gazzetta_it: 'Base solida, gente sfrontata: @acmilan eccezionale' | #VIDEO - #ACMilan #Milan… - Milan_eBasta : Da vedere - zazoomblog : Ambrosini: Base solida gente sfrontata. Il Milan di oggi è eccezionale - #Ambrosini: #solida #gente #sfrontata. - milansette : MN - Ambrosini: 'Noi eravamo ambiziosi, questo Milan ha una base solida' #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : MN - Ambrosini: 'Noi eravamo ambiziosi, questo Milan ha una base solida' -

La Gazzetta dello Sport

, Gattuso, Pippo Inzaghi, Nesta, Maldini e Pirlo in un docufilm per Dazn raccontano lo squadrone protagonista di 5 anni memorabili, che ...... tra cui Massimoche traccia un parallelismo tra la squadra di ora e quella di vent'anni fa: 'Noi eravamo coraggiosi e ambiziosi, questo Milan ha unasolida come avevamo noi. Ci sono ... Ambrosini: "Base solida, gente sfrontata. Il Milan di oggi è eccezionale" Tmw Ambrosini: De Ketelaere acquisto azzeccato. Questo Milan ha le palle vedi letture Nell'anteprima del film targato DAZN 'Stavamo bene insieme' che ripercorre i successi del Milan, Massimo Ambrosini ...(ANSA) - MILANO, 28 SET - Sorrisi, battute, ricordi, sfottò, sei compagni, anzi sei amici, seduti al centro di San Siro per raccontare una delle squadre migliori mai esistite. Il Milan ...