Tubi Nord Stream forse distrutti per sempre. Ma Russia chiede Consiglio Onu (Di mercoledì 28 settembre 2022) I Tubi del Nord Stream probabilmente distrutti per sempre. Questa l'informazione dalle agenzie di sicurezza tedesche che compare su Tagesspiegel. Le autorità di sicurezza tedesche presumono che i tre Tubi del gasdotto Nord Stream 1 e 2 del Mar Baltico saranno per sempre inutilizzabili dopo presunti atti di sabotaggio. Se non vengono riparati rapidamente, molta acqua salata entrerà e corroderà le tubazioni, ha appreso il Tagesspiegel dagli ambienti governativi. Nel frattempo, anche la squadra di crisi del Ministero degli esteri federale si è occupata dell'incidente e diversi ministeri federali e la Cancelleria stanno discutendo le conseguenze.Intanto, in una serie di messaggi postati su Telegram questo pomeriggio, la portavoce della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Idelprobabilmenteper. Questa l'informazione dalle agenzie di sicurezza tedesche che compare su Tagesspiegel. Le autorità di sicurezza tedesche presumono che i tredel gasdotto1 e 2 del Mar Baltico saranno perinutilizzabili dopo presunti atti di sabotaggio. Se non vengono riparati rapidamente, molta acqua salata entrerà e corroderà le tubazioni, ha appreso il Tagesspiegel dagli ambienti governativi. Nel frattempo, anche la squadra di crisi del Ministero degli esteri federale si è occupata dell'incidente e diversi ministeri federali e la Cancelleria stanno discutendo le conseguenze.Intanto, in una serie di messaggi postati su Telegram questo pomeriggio, la portavoce della ...

