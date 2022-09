"Tremavo per la paura. Quella sociopatica...": accusa agghiacciante a Meghan Markle (Di mercoledì 28 settembre 2022) "sociopatica” e “narcisista”: così Meghan Markle sarebbe stata definita dal suo ex staff. Lo rivela il libro “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” di Valentine Low, giornalista del Times. Quest'ultimo ha raccolto le storie degli ex collaboratori di Harry e Meghan, i quali avrebbero parlato della duchessa come di una donna arrogante, assicurando pure che la Megxit sarebbe stata pianificata prima del maggio 2018, dunque prima delle nozze con il principe Harry. Il libro del giornalista è in uscita il prossimo 6 ottobre, ma qualche anticipazione inizia già a circolare. Il testo, infatti, promette di rivelare retroscena scabrosi sui due ex reali. Pare, per esempio, che all'inizio sia stata la regina consorte Camilla a provare a dare una mano a un'inesperta Meghan a Palazzo. Lei, però, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) "” e “narcisista”: cosìsarebbe stata definita dal suo ex staff. Lo rivela il libro “Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown” di Valentine Low, giornalista del Times. Quest'ultimo ha raccolto le storie degli ex collaboratori di Harry e, i quali avrebbero parlato della duchessa come di una donna arrogante, assicurando pure che la Megxit sarebbe stata pianificata prima del maggio 2018, dunque prima delle nozze con il principe Harry. Il libro del giornalista è in uscita il prossimo 6 ottobre, ma qualche anticipazione inizia già a circolare. Il testo, infatti, promette di rivelare retroscena scabrosi sui due ex reali. Pare, per esempio, che all'inizio sia stata la regina consorte Camilla a provare a dare una mano a un'inespertaa Palazzo. Lei, però, ...

