Quando esce The Walking Dead 11 parte 3? La data di uscita dei nuovi episodi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mancano sempre meno giorni all’uscita di The Walking Dead 11 parte 3, che segnerà l’arrivo degli ultimi episodi dell’undicesima stagione. In questo finale, come anticipato dalla showrunner Angela Kang, faranno il loro debutto le varianti degli zombie. L’idea alla base della novità più eclatante di questo terzo capitolo l’ha spiegata sempre la Kang, durante la presentazione delle prossime puntate: semplicemente – tra virgolette – possono esistere degli zombie che si sviluppano in maniera differente rispetto agli altri, in base all’area geografica in cui si trovano. A questo proposito, ricordiamo che in quest’undicesima stagione i sopravvissuti sono in Ohio, laddove è posizionato il Commonwealth. Di seguito tutto quello da sapere su Quando esce la terza e ultima ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 28 settembre 2022) Mancano sempre meno giorni all’di The113, che segnerà l’arrivo degli ultimidell’undicesima stagione. In questo finale, come anticipato dalla showrunner Angela Kang, faranno il loro debutto le varianti degli zombie. L’idea alla base della novità più eclatante di questo terzo capitolo l’ha spiegata sempre la Kang, durante la presentazione delle prossime puntate: semplicemente – tra virgolette – possono esistere degli zombie che si sviluppano in maniera differente rispetto agli altri, in base all’area geografica in cui si trovano. A questo proposito, ricordiamo che in quest’undicesima stagione i sopravvissuti sono in Ohio, laddove è posizionato il Commonwealth. Di seguito tutto quello da sapere sula terza e ultima ...

