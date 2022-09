Papa: non preghiamo a pappagallo, salutiamo Dio con un "ciao" (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo ha detto il Pontefice nell'udienza generale, aggiungendo che 'la preghiera è familiarità e confidenza con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo ha detto il Pontefice nell'udienza generale, aggiungendo che 'la preghiera è familiarità e confidenza con ...

