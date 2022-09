Palazzo Chigi: nessun patto Draghi-Meloni, avanti transizione ordinata. La leader Fdi vede Salvini. Oggi Cdm sulla Nadef (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il centrodestra è al lavoro sulla composizione della squadra di governo. Un progetto che vede come novità l’idea di nominare dei vicepremier. Due caselle che potrebbero essere affidate a Tajani e Matteo Salvini. Centrale il tema delle riforme da fare. Il corrdinatore di Fdi Donzelli: «Vogliamo dialogare con tutti» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il centrodestra è al lavorocomposizione della squadra di governo. Un progetto checome novità l’idea di nominare dei vicepremier. Due caselle che potrebbero essere affidate a Tajani e Matteo. Centrale il tema delle riforme da fare. Il corrdinatore di Fdi Donzelli: «Vogliamo dialogare con tutti»

