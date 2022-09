Nord Stream | per Mosca le esplosioni saranno più un problema che una fonte di vantaggi

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Le recentissimehanno prodotto serie perdite in tutti e tre i gasdotti sottomariniche collegano Russia e Germania, provocando una seria rottura nel Mar Baltico con enormi bolle di gas. Secondo la Stralsund Mining Authority, responsabile della sicurezza tecnica in Germania, il gasdotto2 si trova a una profondità di 70 metri e le altre due linee1 a una profondità di circa 88 metri. È molto raro, hanno spiegato i tecnici danesi, che si verifichino incidenti del genere per puro caso. “Queste sono azioni deliberate, non un incidente”, ha detto ai giornalisti il primo ministro danese Mette Frederiksen. Quest’ultimo ha affermato che le, appena al largo della costa dell’isola danese di Bornholm, di ...

davcarretta : La mobilitazione e la minaccia nucleare non avevano avuto effetti sul prezzo del gas. La chiusura di Nord Stream… - ladyonorato : Che le perdite non fossero dovute a un incidente si era capito. - sole24ore : Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas… - PL_Gentile : RT @ItalyMFA: Dichiarazione di @JosepBorrellF a nome dell'#UE sulle perdite nei gasdotti Nord Stream. 'Qualsiasi interruzione deliberata de… - BolettiMassimo : RT @AuroraLittleSun: Orsini: 'Mi sembra difficile possa essere stata la Russia. Il Nord Stream 2 è costato 12 miliardi di dollari e la metà… -

I servizi di sicurezza in Germania ritengono che i tre tubi dei gasdotti1 e 2, danneggiati probabilmente da un attacco, potrebbero anche risultare inutilizzabili per sempre. È quello che scrive il tedesco Tagesspiegel. Secondo fonti di governo citate dal ...È il 217° giorno di guerra in Ucraina. Diventano un intrigo internazionale le fughe di gas che stanno interessando i gasdotti1 e 2. Il governo danese alza il suo livello di allerta, quello tedesco ritiene possibile che i gasdotti siano stati danneggiati da attacchi. La pista ritenuta più plausibile è quella di ...Nella giornata di ieri la notizia che le due linee del Nord Stream 1 e 2, il gasdotto che trasporta il metano dalla Russia in Europa, hanno subito danni "senza precedenti" nel tratto di mar Baltico ...