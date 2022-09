"Non siete i benvenuti": i georgiani contro i russi al confine (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Non siete i benvenuti": decine di sostenitori dell'opposizione georgiana protestano contro la migrazione "incontrollata" dalla russia, che è quasi raddoppiata da quando il presidente Vladimir Putin ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) "Non": decine di sostenitori dell'opposizione georgiana protestanola migrazione "inllata" dallaa, che è quasi raddoppiata da quando il presidente Vladimir Putin ...

mara_carfagna : Grazie Salerno! Il 9,7% è un grande risultato per un partito appena nato. Un grazie speciale ai volontari e ai cand… - adelphiedizioni : «Sono certo che non mi credete davvero, e forse non credete nemmeno che ci creda io stesso. Eppure è la verità. Sie… - civati : Non siete fascisti ma. - LitTrashy_ : RT @iscusa: raga con tutto il bene ma come cazzo fate a dire che è elettra che sta sfruttando ginevra e non viceversa se fino a due settima… - Salvato93976945 : Almeno gli anziani hanno gli acciacchi. Voi siete esseri vuoti. Non avete neanche quelli. -