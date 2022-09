"Non serviamo elettori della Meloni". Gaffe della titolare di un pub (Di mercoledì 28 settembre 2022) All'indomani del voto, la titolare di un pub di Livorno ha pubblicato su Facebook un messaggio con cui faceva sapere agli elettori del centrodestra e di Giorgia Meloni di non essere benaccetti nel locale: una posizione che ha diviso gli utenti, prima della (parziale) retromarcia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) All'indomani del voto, ladi un pub di Livorno ha pubblicato su Facebook un messaggio con cui faceva sapere aglidel centrodestra e di Giorgiadi non essere benaccetti nel locale: una posizione che ha diviso gli utenti, prima(parziale) retromarcia

