Non accetta la fine della relazione e la colpisce con testata: arrestato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un 34enne originario dello Sri Lanka è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro per atti persecutori e lesioni aggravate. L’uomo non accettava la fine della relazione con la sua ex fidanzata, sua connazionale di dieci anni più giovane. A partire da luglio scorso il 34enne aveva preso a minacciare di morte telefonicamente la vittima e a seguirla fino a presentarsi più volte sotto casa sua. Nel primo pomeriggio di ieri l’ultimo episodio. L’uomo è nel quartiere Porto e si presenta negli uffici dove la sua ex lavora. Vuole che torni da lui ma lei si oppone. L’uomo non si arrende, estrae un coltello e la minaccia. La strattona più volte e alla fine la colpisce con una testata al volto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un 34enne originario dello Sri Lanka è statodai carabiniericompagnia Napoli Centro per atti persecutori e lesioni aggravate. L’uomo nonva lacon la sua ex fidanzata, sua connazionale di dieci anni più giovane. A partire da luglio scorso il 34enne aveva preso a minacciare di morte telefonicamente la vittima e a seguirla fino a presentarsi più volte sotto casa sua. Nel primo pomeriggio di ieri l’ultimo episodio. L’uomo è nel quartiere Porto e si presenta negli uffici dove la sua ex lavora. Vuole che torni da lui ma lei si oppone. L’uomo non si arrende, estrae un coltello e la minaccia. La strattona più volte e allalacon unaal volto ...

