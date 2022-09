Monza, quattro anni fa iniziava l’era Berlusconi (Di mercoledì 28 settembre 2022) quattro anni fa Berlusconi acquisiva il Monza: «Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione: portare il club in Serie A» Il Monza, sui propri canali ufficiali, ha ricordato il quarto anniversario dall’acquisizione del club da parte di Silvio Berlusconi. Di seguito il comunicato dei brianzoli. «quattro anni esatti, oggi, da quel 28 settembre 2018 una data storica per il Monza, che veniva acquisito al 100% dal Gruppo Fininvest, per essere portato alla gloria della Serie A da Silvio Berlusconi, Paolo Berlusconi e Adriano Galliani, per la prima volta in 110 anni dalla fondazione. Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione tanto ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)faacquisiva il: «Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione: portare il club in Serie A» Il, sui propri canali ufficiali, ha ricordato il quartoversario dall’acquisizione del club da parte di Silvio. Di seguito il comunicato dei brianzoli. «esatti, oggi, da quel 28 settembre 2018 una data storica per il, che veniva acquisito al 100% dal Gruppo Fininvest, per essere portato alla gloria della Serie A da Silvio, Paoloe Adriano Galliani, per la prima volta in 110dalla fondazione. Un progetto romantico, nato fin da subito con una missione tanto ...

