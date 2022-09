Melito | prof trovato morto a scuola | ascoltato un uomo in caserma

cronachecampane : Prof ucciso a Melito: sospettato sentito in caserma #maarcellotoscano #melito - tempoweb : Prof trovato morto nel cortile di scuola: 'Temeva di essere in pericolo' #28settembre #iltempoquotidiano… - ANSACampania : Prof ucciso: sindaco Melito, siamo abbandonati dallo Stato - cronachecampane : Melito, il Prof ucciso per un rimprovero #marcellotoscano #meltio - TuttoQuaNews : RT @leggoit: La scuola media Marino Guarano, a Melito di Napoli, dove è stato trovato morto il prof -

Gli investigatori che indagano sull'omicidio di Marcello Toscano, l'insegnante di sostegno trovato senza vita ieri sera in una scuola didi Napoli, avrebbero concentrato la loro attenzione - secondo quanto si appreso - su un uomo che in queste ore viene sentito in una caserma dei carabinieri. Si tratta di un adulto rispetto al ...In passato, Toscano era stato consigliere comunale died era ormai a un passo dalla pensione. Una volta smesso di lavorare, avrebbe voluto trasferirsi in Cilento, tanto che le scorse settimane ...Il magistrato che sta conducendo le indagini sul prof ucciso a Melito sta interrogando un operatore scolastico della scuola della vittima e dove è stato ritrovato il corpo ...Riverso a terra in una pozza di sangue in un'aiuola del cortile della scuola. È stato trovato così Marcello Toscano, insegnante di ...