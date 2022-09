capuanogio : Il bilancio #Inter 2021/2022 sarà negativo di 140 milioni perché ai 120 previsti si sono aggiunte le buonuscite di… - capuanogio : #Inter, i conti restano in rosso (circa -140 mln) e #Suning deve ricapitalizzare. Club lontano dall'equilibrio di g… - morristhetop : RT @spondainter: Il bilancio #Inter 2021/2022 sarà negativo di 140 milioni perché ai 120 previsti si sono aggiunte le buonuscite di #Sanche… - sportli26181512 : #Inter, conti in rosso: #Suning deve ricapitalizzare: Cala la perdita netta, ma solo grazie alle plusvalenze. Il cl… - spondainter : Il bilancio #Inter 2021/2022 sarà negativo di 140 milioni perché ai 120 previsti si sono aggiunte le buonuscite di… -

Corriere dello Sport

I dati confermano come le perdite annuali siano diminuite ( - 105 rispetto ai - 245,6 milioni del 2020/21) , a conferma della volontà di provare a "salvare" l'ma Steven Zhang deve fare i...Il progetto di bilancio 21/22 che il CdA interista invierà ai soci conferma quanto già evidenziava il disastroso rendiconto dell'anno precedente . Cala la perdita netta, dai 245 milioni del 20/21 ai ... Inter, conti in rosso: Suning deve ricapitalizzare L'esterno lombardo rilancia la propria candidatura sulla corsia sinistra nerazzurra dopo due brillanti prove in nazionale ...Vi dico perché l’Inter di oggi tra 30 anni non sarà mai come il gruppo di amici della squadra dei record di Pellegrini: oggi non ci sono squadre, ma aggregazioni di giocatori. I problemi dell’Inter og ...