Inaugurata a Santo Stefano Magra la nuova caserma dei carabinieri - Cronaca - lanazione.it

wwwmantovatv : Inaugurata la nuova Chiesa Pegognaga, 18/09/2022 - dur: 8:16 Con una cerimonia solenne presieduta dal Vescovo Busca… -

CittaDellaSpezia

Autorità civili e militari hanno salutato il gradito ritorno dei militari in una sede alle porte del ......della mostra il 1° ottobre alle ore 18.00 al MUG di Latina NewTuscia - LATINA - Saràil ... tra questi quello internazionale per il Faro di Colombo aDomingo (menzione onorevole), ... Inaugurata la nuova caserma dei Carabinieri di Santo Stefano E’ stata inaugurata la nuova stazione dei carabinieri di Santo Stefano Magra intitolata all’appuntato Francesco Corradi decorato con la medaglia d’argento al valor militare alla memoria e vittima di u ...NewTuscia – LATINA – Sarà inaugurata il prossimo 1° ottobre, a Latina, la mostra “Archivi e Città” . Il vernissage avrà luogo alle ore 18 nei locali del Museo Giannini in Via Oberdan e sarà possibile ...